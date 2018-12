Jump Force: Details zum Story-Modus und vier weitere Charaktere bestätigt - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe hat Details zum Story-Modus von Jump Force bekanntgegeben. Ein plötzliches Verschmelzen der Jump-Welt mit der realen Welt hat demnach in Jump Force allerlei Chaos auf der Erde angerichtet. Um der neuen Bedrohung zu begegnen, wird von Direktor Glover ein Heldenteam namens Jump Force gebildet, welches die stärksten Kämpfer aus dem gesamten Manga-Universum umfasst. Die Spieler erschaffen ihren eigenen Helden, indem sie Aussehen und Kampfstil mit Elementen aus den enthaltenen Manga-Franchise kombinieren und schließen sich danach der Jump Force an, um den Schurken Einhalt zu gebieten. Der Trailer gewährt auch einen ersten Blick auf das "Onyx Book", einen mächtigen Gegenstand, der etwas mit dem mysteriösen Verschmelzen der beiden Welten zu tun haben könnte.Darüber hinaus zeigt der Trailer vier neue spielbare Charaktere: Asta aus Black Clover, Trunks aus DragonBall, Boa Hancock aus One Piece und Renji Abarai aus Bleach. Jump Force erscheint am 15. Februar 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Join the Jump Force Story Mode Trailer