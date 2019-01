Jump Force: Offener Betatest auf PS4 und Xbox One datiert - 4Players.de

Session 1: Freitag, 18. Januar 2019 von 13:00 bis 16:00 Uhr

Session 2: Samstag, 19. Januar 2019 von 06:00 bis 09:00 Uhr

Session 3: Samstag, 19. Januar 2019 von 17:00 bis 20:00 Uhr

Session 4: Sonntag, 20. Januar 2019 von 21:00 bis 00:00 Uhr

Bandai Namco Entertainment hat den Zeitplan für den offenen Betatest von Jump Force bekanntgegeben. Die Beta findet in vier jeweils dreistündigen "Sitzungen" von Freitag (18. Januar 2019) bis Sonntag (20. Januar 2019) auf PlayStation 4 und Xbox One statt.Spieler erhalten Zugang zum Online-Versus-Modus, in dem sie sich mit 17 Charakteren in fünf verschiedenen Arenen beweisen können. Zudem kann die Online-Lobby mit sechs vorgefertigten Avataren erkundet werden. Den Open-Beta-Client kann ab dem 17. Januar 2019 vorab runtergeladen werden.Zeitplan:Jump Force erscheint am 15. Februar 2019 für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: Deku Asta