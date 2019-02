Jump Force: Trailer zum Verkaufsstart; Überblick über die Charaktere - 4Players.de

Black Clover: Asta

Bleach: Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Sosuke Aizen, Renji Abarai

Boruto: Naruto Next Generations: Boruto Uzumaki

City Hunter: Ryo Saeba

DragonBall: Son Goku, Vegeta, Freeza, Cell, Piccolo, Trunks

Dragon Quest The Adventure of Dai: Dai

Fist of the North Star: Kenshiro

Hunter X Hunter: Gon Freecss, Killua Zoldyck, Kurapika, Hisoka Morow

JoJo's Bizarre Adventure: Jotaro Kujo, Dio Brando

My Hero Academia: Izuku Midoriya

Naruto/Boruto: Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, Kakashi Hatake, Gaara, Kaguya Otsutsuki

One Piece: Monkey D. Luffy, Roronoa Zoro, Sanji, Sabo, Black Beard, Boa Hancock

Rurouni Kenshin: Himura Kenshin, Shishio Makoto

Saint Seiya: Pegasus Seiya, Dragon Shiryu

Yu-Gi-Oh!: Yugi Mutou/Yami Yugi

Yu Yu Hakusho: Yusuke Urameshi, Younger Toguro

Eigene Charaktere: Galena (Böse), Glover (Gut), Kane (Böse), Navigator (Gut)

Bandai Namco Entertainment hat den Launch-Trailer zu Jump Force veröffentlicht. Zur Feier des 50-jährigen Jubiläums des Manga-Magazins "Weekly Jump" treffen 40 der berühmtesten Figuren der Manga-Welt in dem Prügelspiel aufeinander. Die Spieler werden die Möglichkeit haben, ihren eigenen Avatar mit Anpassungselementen aus jeder enthaltenen Manga-Marke zu erstellen und online mit ihren Lieblingshelden zu kämpfen. Jump Force erscheint am 15. Februar 2019 für PC (digital), PlayStation 4 und Xbox One. Käufer der digitalen Ultimate Edition dürfen bereits am 12. Februar loslegen.Ein plötzliches Verschmelzen der Jump-Welt mit der realen Welt hat in Jump Force allerlei Chaos auf der Erde angerichtet. Um der neuen Bedrohung zu begegnen, wird von Direktor Glover ein Heldenteam namens Jump Force gebildet, welches die stärksten Kämpfer aus dem gesamten Manga-Universum umfasst. Die Spieler erschaffen ihren eigenen Helden, indem sie Aussehen und Kampfstil mit Elementen aus den enthaltenen Manga-Franchise kombinieren und schließen sich danach der Jump Force an, um den Schurken Einhalt zu gebieten. Überblick über die Charaktere zum Verkaufsstart (weitere Figuren folgen als DLC):Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer