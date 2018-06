Gears Tactics: Rundenbasierter Taktikableger à la XCOM für PC angekündigt - 4Players.de

Neben Gears 5 hat Microsoft auf der E3-Pressekonferenz 2018 noch Gears Tactics angekündigt, das exklusiv für PCs (Windows 10) erscheinen wird.Microsoft beschreibt den Titel, der im kurzen Videoclip an XCOM von Firaxis Games erinnerte, so: "Gears Tactics ist eine Weiterentwicklung rundenbasierter Taktikspiele und kombiniert einzigartige, atemberaubende und handfeste Action mit einer charakterorientierten Story. Auf den Spieler warten individuell anpassbare Teams, upgradefähige Waffen und epische Schlachten. Gears Tactics ist außerdem das erste Gears of War-Spiel, das speziell für PC-Spieler konzipiert wurde."