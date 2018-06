Gears Tactics: Gehört zum Gears-Kanon und spielt vor den Ereignissen aus Teil 1 - 4Players.de

Bei der E3 2018 ist Gears Tactics als rundenbasierter Taktikableger für PC angekündigt worden. Das Spiel wird vor den Ereignissen des ersten Gears-of-War-Teils spielen, erklärte Rod Fergusson von The Coalition in einem Interview mit Wired . Er sagte: "[Gears] Tactics ist Kanon. Es ist eine Geschichte, die 12 Jahre vor dem ersten Gears of War, vor der ersten Geschichte von Marcus Fenix spielt. Es dreht sich um eine neue Truppe und als Taktikspiel kann man natürlich viel von dieser Truppe anpassen oder selbst erstellen. Der Kern aber - wer da ist und warum man kämpft - soll Kanon sein."Ein weitreichender Blick auf das Einsatzgebiet, spezifische Bewegungswege und die Notwendigkeit zur genauen Planung der Platzierung der Einheiten sollen Gears Tactics von den anderen Gears-of-War-Teilen unterscheiden. Es soll mehr auf Planung und Geduld als auf "Tapferkeit" im Kampf ankommen. Zudem sollen alle Elemente auf Maus- und Tastatursteuerung zugeschnitten werden.Microsoft: "Gears Tactics ist eine Weiterentwicklung rundenbasierter Taktikspiele und kombiniert einzigartige, atemberaubende und handfeste Action mit einer charakterorientierten Story. Auf den Spieler warten individuell anpassbare Teams, upgradefähige Waffen und epische Schlachten. Gears Tactics ist außerdem das erste Gears of War-Spiel, das speziell für PC-Spieler konzipiert wurde."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Ankündigung