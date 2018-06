Doom Eternal: Nachfolger von Doom (2016) angekündigt; mehr Gegner und viel Feuerkraft - 4Players.de

Bei der E3-Pressekonferenz 2018 hat Bethesda den Nachfolger von Doom (2016) angekündigt: Doom Eternal. Entwickelt wird der Shooter von id Software. Erneut werden "hohe Geschwindigkeit", viel Feuerkraft und "knallharte First-Person-Action" versprochen. Die Anzahl der Gegner wollen die Entwickler verdoppelt haben. Ausführlich vorgestellt werden soll der Shooter aber erst am 10. August auf der QuakeCon 2018 in Dallas.Der Publisher schreibt: "Kehrt als Schicksalsschlächter zurück, um an den Mächten der Hölle grausame Vergeltung zu üben. Ausgestattet mit brandneuen Waffen und Fähigkeiten nehmt ihr es als Schlächter zwischen den Dimensionen mit neuen und altbekannten Dämonen auf. Setzt euer Herz dabei einen Schlag aus, könnte das auch am packenden Soundtrack von Mick Gordon liegen.""Es war sehr inspirierend, in den letzten zwei Jahren von euch zu hören, was ihr als nächstes sehen wollt - und wir sind da ganz bei euch", so Creative Director Hugo Martin während des BE3 Showcases. "Der Doom Slayer soll noch mächtiger werden? Erledigt. Mehr knallharte Dämonen? Es gibt doppelt so viele in diesem Spiel. Ihr wollt die Hölle auf Erden erleben? Es gab gerade einen Ausblick. Aber am meisten freuen wir uns darauf, euch völlig unerwartete Dinge zu präsentieren."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer