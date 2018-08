Doom Eternal: Agilerer Slayer, Invader-System, Hölle auf der Erde und idTech 7; Shooter für Switch bestätigt - 4Players.de

Bei der QuakeCon 2018 ist DOOM Eternal ausführlich vorgestellt worden. Der Shooter von id Software und Bethesda Softworks wird für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Ein Termin wurde nicht genannt.Im Nachfolger von DOOM (2016) kehrt man als "Doom Slayer" zurück und darf sowohl auf einer höllischen Version der Erde als auch auf Phobos (Mars-Mond) den Dämonen den Garaus machen. Dabei hat der Slayer mächtig aufgerüstet. So gibt es eine Schulterkanone mit Flammenwerfer, eine ausfahrbare Unterarmklinge und eine neue "Sprint-Schlachtfähigkeit". Die Beweglichkeit des Slayers ist gegenüber dem Vorgänger deutlich gestiegen und stellenweise erinnerte das seitliche "Strafen" und Vorpreschen an Lo Wang aus Shadow Warrior 2. Außerdem konnte der Slayer einen Enterhaken einsetzen, um größere Entfernungen zu überbrücken. Neben der Super-Schrotflinte, der "Ballista" (verschießt explosive Bolzen, die Dämonen festnageln können) und der klassischen "Plasma Rifle" war am Ende der Präsentation noch ein futuristisches Schwert als Nahkampfwaffe zu sehen. Die Kettensäge fehlte ebenfalls nicht.Bei DOOM Eternal kehren bekannte Gegner wie das Pain Elemental, die Archviles und die Arachnotrons kehren und erhalten Unterstützung von neuen Dämonen wie dem Schicksalsjäger und korrumpierten Marodeuren. Mit dem neuen "zerstörbare Dämonen-System" werden die Schusswechsel an den Dämonen deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. Das Glorykill-System aus dem Vorgänger ist ebenfalls wieder mit von der Partie.Außerdem wird ein Invader-System (wie bei Dark Souls) in die Einzelspieler-Kampagne eingeführt - wobei dieses Feature optional sein soll. Nutzer dieser Multiplayer-Funktion können die Kampagne eines anderen Spielers betreten und dort die Kontrolle über die Dämonen übernehmen und den Slayer jagen. Man soll ebenfalls Jagdtrupps bilden können (mehrere Dämonen jagen einen Slayer).Der Shooter wird auf der idTech-7-Engine basieren und soll dauerhaft mit 60 Bildern pro Sekunde laufen. id Software möchte ein "DOOM-Universum" aufbauen, hieß es bei der Präsentation.Die ersten Spielszenen sind ab 1:16:27 zu sehen. Die Phobos-Szenen auf dem Gelände der BFG 10.000 beginnen ab 1:29:50.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer