Doom Eternal: Ohne SnapMap, Einzelspieler-Erweiterung geplant, klassischer PvP-Modus und Mick Gordon - 4Players.de

SnapMap, der Karten-Editor aus DOOM (2016), wird in DOOM Eternal nicht mehr mit von der Partie sein. Marty Stratton (Game Director) erklärte bei einer Frage-und-Antworten-Runde, dass sie ihre Ressourcen anders aufteilen wollen und diesmal eine Einzelspieler-Erweiterung (Kampagnen-DLC) nach dem Verkaufsstart auf der Agenda stehen würde."Im Augenblick planen wir nicht, SnapMap wieder in Doom Eternal zu integrieren. Wir konzentrieren diese Ressourcen darauf, einige der Dinge zu machen, die die Spieler nach dem Verkaufsstart von uns wollten. (...) Ich denke, wir werden nach dem Verkaufsstart einen Kampagnen-DLC machen. Die Leute wollten das wirklich. Sie wollten Sachen, die von uns erstellt wurden. SnapMap war wirklich cool. Ich habe es geliebt. Aber es hat dieses Bedürfnis der Leute nicht wirklich gestillt. (...) Du hast immer einen kleinen Haufen Chips, wie wir sie nennen. Du musst deine Wetten platzieren. Dieses Mal setzen wir auf uns selbst und machen Inhalte, von denen wir wissen, dass die Leute sie wollen - weil sie es seit 2016 verlangt haben. Und darauf werden viele dieser Ressourcen ausgerichtet sein", sagte Marty Stratton laut PCGamesN . Er deutete außerdem an, dass sie sich im Nachhinein geärgert hätten, keinen Singleplayer-DLC für DOOM entwickelt zu haben.Auf den Mehrspieler-Modus wollten die Entwickler noch nicht näher eingehen. Abgesehen von der optionalen Invader-Möglichkeit der Einzelspieler-Kampagne durch andere Spieler ( wir berichteten ) wird ein "klassischer Mehrspieler-Modus" (Spieler gegen Spieler) entwickelt, der diesmal direkt bei id Software entsteht. "Wir arbeiten auch an einer intern entwickelten PvP-Komponente, die neu und auch sehr, sehr Doom-typisch ist. Wir versuchen wirklich, das Doom-Gefühl aufrechtzuerhalten", sagte Stratton . Weitere Details sollen später folgen.DOOM Eternal ist bei der QuakeCon 2018 ausführlich vorgestellt worden. Der Shooter von id Software und Bethesda Softworks wird für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Ein Termin wurde nicht genannt. Der Soundtrack wird übrigens wieder von Mick Gordon stammen.