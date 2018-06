Wolfenstein: Youngblood: Kooperativer Shooter mit den Zwillingstöchtern von B.J. Blazkowicz - 4Players.de

Bethesda hat bei der E3-Showcase 2018 den Wolfenstein-Ableger Wolfenstein: Youngblood für PC, PS4 und Xbox One für 2019 angekündigt. In dem kooperativ spielbaren Shooter stehen die beiden Zwillingstöchter von B.J. Blazkowicz und Anya im Mittelpunkt: Jessica und Sophia Blazkowicz. Der Schauplatz ist Paris im Jahr 1980."20 Jahre sind vergangen, seit B.J. Blazkowicz den Widerstand zusammengetrommelt und die Zweite Amerikanische Revolution in Wolfenstein II: The New Colossus losgetreten hatte. Aber der Kampf um die Freiheit ist noch lange nicht vorbei. B.J. ist im Regime-besetzten Paris verschollen, und nun liegt alle Hoffnung auf seinen Kindern, die in Wolfenstein: Youngblood in seine Fußstapfen treten. Das beim Bethesda Showcase auf der E3 2018 angekündigte Wolfenstein: Youngblood dreht sich um Jessica und Sophia Blazkowicz, die Zwillingstöchter von Anya & B.J. Zusammen machen sie sich daran, Paris aus den gierigen Klauen des Regimes zu befreien und ihren Vater in einer packenden Koop-Kampagne zu finden. Jetzt liegt es an euch - und einem Freund - die Blazkowicz-Familientradition zu ehren, Regimesoldaten umzulegen und die Welt zu retten."Letztes aktuelles Video: E3 2018 Trailer