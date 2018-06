Metal Wolf Chaos XD: Neuauflage von From Softwares Mech-Action für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

In

Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC) Screenshot - Metal Wolf Chaos XD (PC)

Zum Abschluss seiner Pressekonferenz auf der E3 2018 hat Devolver Digital eine Neuauflage von From Softwares Mech-Action Metal Wolf Chaos angekündigt. Das 2004 in Japan veröffentlichte Xbox-Kampfspiel wird zusammen mit General Arcade modernisiert und soll noch 2018 für PC ( Steam ), PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Neben verbesserter Steuerung, Spielmechanik und Grafik wird auch ein neues Speichersystem versprochen. Metal Wolf Chaos XD , so der Titel des Remakes, muss man als 47. Präsident der USA einen vom Vize-Präsidenten geführten Putsch niederschlagen und mit einem bis an die Zähne bewaffneten Mech das Land vor ikonischen Schauplätzen wie der Brooklyn Bridge, dem Grand Canyon oder dem Weißen Haus zurückerobern. Hier ein erster Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: E3 2018 Teaser Trailer