The Elder Scrolls: Blades: Rollenspiel mit Grafik in "Konsolenqualität" für Android und iOS angekündigt - 4Players.de

Bei der E3-Showcase-2018 ist auch The Elder Scrolls: Blades angekündigt worden. Ein Mobile-Ableger, der diesen Herbst kostenlos für iOS- und Android-Geräte, erscheinen wird. Interessierte Spieler können sich für den Early-Access-Test anmelden ( zur Website ). Ein Bethesda.net-Konto ist erforderlich.Das Rollenspiel aus der Ego-Perspektive soll laut Todd Howard (von den Bethesda Game Studios) die typischen Stärken der Elder-Scrolls-Reihe bieten. Howard erklärte bei der Präsentation, dass sowohl Fortbewegung als auch Kampfsystem speziell auf die Touch-Steuerung zugeschnitten wurden und die Grafik "Konsolenqualität" erreichen würde. Außerdem könnte man das Spiel auch im Porträt-Modus (Hochformat) spielen, wenn man nur eine Hand frei hätte."In The Elder Scrolls: Blades seid ihr Mitglieder des uralten Ordens der Klingen. Ihr werdet ins Exil verbannt. Auf der Flucht kehrt ihr in eure Heimatstadt zurück – und findet sie zerstört vor. Baut eure Stadt wieder auf und verhelft ihr zu neuem Glanz."Der Publisher schreibt: "Blades enthält viele Elder-Scrolls-Merkmale, die Fans an der Reihe so lieben – wunderschön gerenderte Umgebungen in Konsolen-Qualität, mächtige Magie, tonnenweise Ausrüstung zum Sammeln, verbesserbare Fähigkeiten und natürlich Echtzeit-Fantasy-Kämpfe! Diese werden via Touchscreen ausgefochten – lasst euer Schwert heruntersausen, wehrt Angriffe ab, entfesselt mächtige Magie, einen donnernden Blitz und vieles mehr! (...) Um eure Stadt wiederaufzubauen, braucht es mehr als Werkzeuge und Materialien. Es braucht Führung! Passt eure Stadt an, wie es euch gefällt. Ihr seht euch als überlegene Klinge? Beweist es in der Arena! Wehrt in Echtzeit gegnerische Angriffe ab, während ihr gleichzeitig austeilt.""Für alle, die eine richtige Herausforderung suchen, gibt es den sogenannten Abgrund - ein endlos spielbarer Modus, in dem wagemutige Helden ihre Grenzen in einem niemals endenden Dungeon mit immer stärker werdenden Gegnern austesten können. (...) Egal, ob ihr durch die Einzelspieler-Kampagne reist, euch im Abgrund selbst übertreffen wollt oder andere Spieler in der Arena niederstreckt - Blades bietet Platz viele Spielstile, sowohl, was euren Helden als auch eure persönlichen Steuerungsvorlieben betrifft. Blades unterstützt sowohl das Quer- wie auch das Hochformat - falls ihr mal eine freie Hand benötigt, um eine Tasse Kaffee zu trinken, oder diskret ein paar Goblins in einem langweiligen Meeting um die Ecke bringen wollt. Ihr müsst nur euer Gerät drehen!"