Golden Joystick Awards: 2018: God of War räumte die meisten Preise ab, wurde aber nicht "Game of the Year" - 4Players.de

Best Storytelling - God of War

Best Competitive Game - Fortnite Battle Royale

Best Cooperative Game - Monster Hunter: World

Best Visual Design - God of War

Best Indie Game - Dead Cells

Best Audio - God of War

Still Playing Award - World of Tanks

Best Performer - Bryan Dechart (Connor aus Detroit: Become Human)

Esports Game of the Year - Overwatch

Best VR Game - The Elder Scrolls 5: Skyrim VR

Studio of the Year - SIE Santa Monica Studio

Best New Streamer / Broadcaster - Bryan Dechart und Amelia Rose Blaire

Mobile Game of the Year - PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile

PC Game of the Year - Subnautica

PlayStation Game of the Year - God of War

Xbox Game of the Year - Forza Horizon 4

Nintendo Game of the Year - Octopath Traveler

Breakthrough Award - Unknown Worlds

Most Wanted Game - Cyberpunk 2077

Critics Choice Award - Red Dead Redemption 2

Lifetime Achievement - Hidetaka Miyazaki (From Software)

Outstanding Contribution - Xbox Adaptive Controller

Ultimate Game of the Year - Fortnite Battle Royale

Die Golden Joystick Awards 2018 wurden am gestrigen Freitagabend zum 36. Mal verliehen. Die meisten Preise konnte God of War für PlayStation 4 abräumen. Das Abenteuer von Kratos gewann in den Kategorien Best Storytelling, Best Visual Design, Best Audio, PlayStation Game of the Year und Studio of the Year (Sony Santa Monica Studio). Der Hauptpreis "Ultimate Game of the Year" ging allerdings an Fortnite Battle Royale . Das meisterwartete Spiel ist Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red. Ein Großteil der Preisträger wurde im Rahmen einer Online-Publikumswahl ermittelt. Für alle Spiele, die bis Ende Oktober 2018 veröffentlicht wurden (inkl. Red Dead Redemption 2), konnte man abstimmen. Hitman 2, Battlefield 5 und Fallout 76 bleiben somit außen vor.Der "Critics Choice Award" ging an Red Dead Redemption 2. Hidetaka Miyazaki von From Software (Souls-Reihe) wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet.Liste der Preisträger: