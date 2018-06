Gears Pop!: Mobiles Figürchen-Spiel in Kooperation mit Funko Pop! in Arbeit - 4Players.de

Auch Microsoft hat bisweilen Spaß daran, seine Fans zu trollen: Als man auf der gestrigen E3-Pressekonferenz zum Thema Gears of War wechselte, wurde erst einmal eine Art Püppchenspiel für iOS und Android vorgestellt, bevor man zu den "ernsthafteren" Gears 5 und Gears Tactics wechselte: Gears Pop! heißt der Mobiltitel, der in Zusammenarbeit mit Funko Pop! entsteht und 2019 erscheinen soll.



Laut Laut Polygon.com gibt es passend dazu bereits 16 Kopffüßer-Püppchen aus der Serie, die als Vorbild dienen. Worum es im Spiel genau geht, verrät Microsoft noch nicht - passend zum Thema ist natürlich ein Sammelspiel (evtl. mit Rundenkämpfen?) zu erwarten.



"Mit Gears Pop! kehren die legendären Charaktere aus Gears of War im Funko Pop!-Stil zurück. Das Spiel wird in Zusammenarbeit mit Funko entwickelt und ist von den Gears of War-Vinyl-Sammelfiguren inspiriert. Die perfekte Chaoswelt für Mobilgeräte ist schon 2019 für iOS und Android erhältlich."

Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer