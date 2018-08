The Quiet Man: Square Enix veröffentlicht 40 Minuten Spielszenen zum knffligen Krimi-Mix aus Film und Spiel - 4Players.de

Protagonist Dane ist bei einer "Business-Gang" der Mann fürs Grobe und muss die entführte Heldin Lala retten. Da Dane taub ist, fallen Worte und Sounds auf der Suche flach. Stattdessen soll man feine visuelle Hinweise und Anspielungen deuten. Statt einer Lebensenergieleiste oder Ähnlichem ändert sich die Farbe des Bildes entsprechend dem Zustand. Ein Lensflare-Effekt am Rand signalisiert, wann man besonders starke Focus-Attacken entfesseln kann. Die Szenen zum Spiel finden sich bei Minute 39:31 bis 1:22:42.



Mittlerweile ist Producer Kensei Fujinaga auch per Twitter aufs Konzept eingegangen:

#TheQuietMan producer, Kensei Fujinaga explains how they plan on delivering a highly memorable experience in our 2nd producer letter.https://t.co/1SoYxgqoDN pic.twitter.com/RB6TkF0Ss5 — The Quiet Man (@TheQuietManGame) 9. August 2018

Kurz knifflig und leise soll das Actionspiel The Quiet Man werden - das ergab ein Livestream mit 40-minütiger Spielszenen-Präsentation auf Square Enix' offiziellem japanischen Youtube-Kanal. Laut gamestalk.net (via gematsu.com ) wurde verraten, dass der nur rund drei Stunden kurze Krimi (der in Japan lediglich 1.800 Yen kostet) ziemlich knifflig werden soll. Er vermischt Spielgrafik mit gefilmter Handlung und Schauspielern.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Teaser-Trailer