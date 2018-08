The Quiet Man: Teaser-Trailer zeigt Film- und Spielszenen des ungewöhnlichen Actiontitels - 4Players.de

Unter dem Titel Quiet Rings Loudest hat Square Enix einen weiteren Teaser-Trailer zu dem Actiontitel The Quiet Man veröffentlicht. Das Video zeigt einen Mix aus Spiel- und Filmszenen - neue Screenshots findet ihr außerdem in unserer Galerie Das von Human Head Studio (Rune, Prey) entwickelte Spiel erzählt die Geschichte des gehörlosen Dane, der binnen einer Nacht herauszufinden versucht, warum eine Sängerin namens Lala von einem geheimnisvollen Antagonisten entführt wurde. Er kämpft dabei nicht nur mit menschlichen Gegnern, sondern auch "mit seiner eigenen Vergangenheit und seinen inneren Dämonen".Erscheinen soll The Quiet Man als Download-Titel für knapp 15 Euro auf PC und PlayStation 4. Einen Zeitpunkt für die Veröffentlichung hat Square Enix noch nicht bekanntgemacht.