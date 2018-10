The Quiet Man: Video: Hinter den Kulissen der Mischung aus Film und Actionspiel - 4Players.de

Die Entwickler von The Quiet Man sprechen im folgenden Video über ihre Mischung aus Film und Actionspiel. Interviews mit mehreren Mitgliedern des internationalen Teams gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Die dargebotenen Details reichen von der ursprünglichen Idee über die verschiedenen Story-Besonderheiten bis hin zu der Herausforderung für die Sounddesigner, ein Spiel ohne Ton zu entwickeln. Auch die Filmsequenzen werden vorgestellt. Zu den beteiligten Entwicklern und Beratern gehören u. a. der Action-Regisseur Tatsuro Koike (Yakuza-Reihe) und der Autor Joe Kelly (Ben 10, Baymax).Eine Woche nach Veröffentlichung von The Quiet Man soll ein kostenloser Patch (The Quiet Man - Answered) erscheinen, der "alle Fragen" der Story beantworten wird, indem ein zweiter Spieldurchlauf mit Sound und Sprachausgabe ermöglicht wird. The Quiet Man erscheint am 1. November 2018 digital für PC (Steam) und PlayStation 4 zum Preis von 14,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Who is the Quiet Man