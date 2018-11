The Quiet Man: Answered-Update bringt Geräusche, Sprachausgabe und Untertitel - 4Players.de

Square Enix hat das "Answered-Update" für The Quiet Man (kostenlos) veröffentlicht. Der Patch fügt dem Spiel Geräusche, englische Sprachausgabe und Untertitel (Englisch, Französisch, Deutsch etc.) hinzu, wodurch die Geschichte und die Geheimnisse aufgelöst werden sollen. The Quiet Man ist zum Preis von 14,99 Euro als digitaler Download für PC und PlayStation 4 erhältlich.Auf der diesjährigen E3-Pressekonferenz von Square Enix gab es ein paar Titel, die uns neugierig gemacht haben. Einer davon war The Quiet Man, eine Mischung aus Echtfilm-Sequenzen und Prügler. Ob das Konzept aufgeht, das von den Human Head Studios (Rune, Prey) entwickelt wurde, verraten wir im Test Letztes aktuelles Video: Answered Trailer