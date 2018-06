Ubisoft hält weiter an seiner Tanzspielserie fest. Im Rahmen der hauseigenen Pressekonferenz hat man den Titel allerdings in erster Linie bestätigt und nur wenige neue Informationen zu Just Dance 2019 veröffentlicht. Das Tanzspektakel, das mit 40 neuen Songs sowie dem Zugriff auf gut 400 Archiv-Tracks aufwartet, wird im Oktober auf allen Konsolen dieser sowie der letzten Generation erscheinen.