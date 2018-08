Just Dance 2019: Trailer enthüllt den zweiten Teil der Songliste - 4Players.de

Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4) Screenshot - Just Dance 2019 (PS4)

Ubisoft hat zur gamescom in Köln einen neuen Trailer zu Just Dance 2019 veröffentlicht (siehe unten), in dem der zweite Teil der Songliste enthüllt wird. Das Tanzspiel soll am 25. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch, Wii und Wii U erscheinen.Mit dabei sind Top-Hits wie "Havana" von Camila Cabello, "One Kiss" von Calvin Harris & Dua Lipa oder "I Feel it Coming" von The Weeknd ft. Daft Punk. Außerdem stehen Tracks von Britney Spears, Fergie oder Liam Payne & J Balvin auf dem Programm. Insgesamt soll es 40 neue Lieder geben, während die stetig wachsende Songliste von Just Dance Unlimited (mit einmonatiger Testphase auf Xbox One, Wii U, Switch und PS4) bereits über 400 Titel zähle.Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Enthuellung Songliste Teil 2