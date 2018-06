Trials Rising: Stunt-Reise rund um die Welt erscheint im Frühjahr 2019 - 4Players.de

Zu sehen waren bereits Schlösser, Pyramiden, Wolkenkratzer und andere ikonische Sehenswürdigkeiten rund um den Globus. Wer sich in die Entwicklung einbringen möchte, kann sich auf der offiziellen Website für die Closed Beta registrieren, die gegen Ende des Jahres starten soll.

Crashing with Style and getting up again: Unter diesem Motto krachte auf Ubisofts E3-Pressekonferenz nicht nur Red-Lynx-Chef Antti Ilvessuo ins Sprecherpult - er kündigte auch einen neuen Stunt-Racer an. Trials Rising soll im Februar 2019 für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Wie immer gilt es, Gas und Bremse vorsichtig zu dosieren, um bei der Reise um die Welt möglichst fehlerfrei aus der Seitenansicht über Stunt-Kurse zu brummen.