Control: Drittes Video-Tagebuch über 'The Oldest House' - 4Players.de

Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break) und Publishing-Partner 505 Games haben das dritte Hinter-den-Kulissen-Video zu Control veröffentlicht, in dem die Entwickler über 'The Oldest House' sprechen. 'The Oldest House' ist das Hauptquartier des 'Federal Bureau of Control - eine sich ständig verändernde Welt an einem Ort, wo nichts ist, wie es zu sein scheint ...Control ist ein Third-Person-Action-Adventure, das "Remedys typisches Gunplay" mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen.Letztes aktuelles Video: Control Dev Diary 03 - The Oldest House"Willkommen im Federal Bureau of Control: Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden, dem neuen Leiter, der versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen. In diesem vom Gameplay angetriebenen Erlebnis im Sandbox-Stil, das auf der hauseigenen Northlight-Engine aufbaut, gilt es, eine Kombination aus übernatürlichen Fähigkeiten, modifizierbaren Ausrüstungen und reaktiver Umgebung zu meistern, während man sich durch die tiefgründigen und geheimnisvollen Welten kämpft, für die Remedy bekannt ist und geliebt wird", schreibt der Publisher."Control stellt ein neues, aufregendes Kapitel für uns dar. Es definiert neu, was ein Remedy-Spiel ausmacht. Es zeigt unsere einzigartige Fähigkeit, unwiderstehliche Welten zu erschaffen und den Spielern neue Möglichkeiten zu geben, sie zu erleben", so Mikael Kasurinen, Game Director von Control. "Remedy legt den Kernfokus darauf, dem Spiel durch das Gameplay mehr Kraft zu verleihen und den Spielern zu ermöglichen, die Geschichte der Welt in ihrem eigenen Tempo zu erleben".Bisher war das Projekt nur unter dem Codenamen "P7" bekannt. Control wird 2019 für PC (nur digital), PS4 und Xbox One erscheinen.