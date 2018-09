Control: Viertes Video-Tagebuch über die Hauptfigur Jesse Faden - 4Players.de

Im vierten Hinter-den-Kulissen-Video zu Control stellen Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break) und Publishing-Partner 505 Games die Hauptfigur Jesse Faden vor. Obwohl Jesse anfänglich eine Außenstehende im Federal Bureau of Control (FBC) ist, scheint ihr das Unerklärliche auf eine seltsame Art und Weise vertraut zu sein. Im Clip kommen Mikael Kasurinen, Eevi Korhonen, Sam Lake, Heli Salomaa und Courney Hope zu Wort.Control ist ein Third-Person-Action-Adventure, das "Remedys typisches Gunplay" mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen. Control wird 2019 für PC (nur digital), PS4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Diary 04 - A New Remedy Protagonist Introducing Jesse Faden