Control: Fünftes Video-Tagebuch über den alten Direktor und die neue Direktorin - 4Players.de

Im fünften Hinter-den-Kulissen-Video zu Control von Remedy Entertainment (Max Payne, Alan Wake, Quantum Break) und Publishing-Partner 505 Games geht es um den alten Direktor und die neue Direktorin vom Federal Bureau of Control - und wie sich diese Charaktere voneinander unterscheiden. Auch die Synchronsprecher kommen zu Wort. So übernimmt Courtney Hope die Rolle von Jesse Faden (neue Direktorin). James McCaffrey leiht Zachariah Trench (alter Direktor) seine Stimme. McCaffrey war übrigens die Stimme von Max Payne.Control ist ein Third-Person-Action-Adventure, das "Remedys typisches Gunplay" mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen. Control wird 2019 für PC (nur digital), PS4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Diary 05 -The Key Players Directors Old New