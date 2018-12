Control: Die Spielwelt im Trailer: Vertraute Realität trifft auf das Unerklärliche - 4Players.de

Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC) Screenshot - Control (PC)

505 Games (Publisher) und Remedy Entertainment (Entwickler) gewähren im folgenden Trailer einen Einblick in die Spielwelt von Control . Das Action-Adventure spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich unsere vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen.Nach der Invasion einer geheimen Behörde in New York durch eine außerweltliche Gefahr schlüpfen die Spieler in die Rolle von Jesse Faden (Cortney Hope), der neuen Direktorin, die versucht, die Kontrolle zurückzuerlangen. Im Trailer ist derweil James McCaffrey (Max Payne, Alan Wake) in der Rolle des ehemaligen Federal-Bureau-of-Control-Direktors Zachariah Trench zu hören.Control ist ein Third-Person-Action-Adventure, das "Remedys typisches Gunplay" mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen. Control wird 2019 für PC (nur digital), PS4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: World Trailer"Um den Spielern die Welt von Control noch näher zu bringen, sendet Remedy Entertainment heute am 21. Dezember ab 17:00 Uhr MEZ einen (...) Livestream direkt aus dem Entwicklungsstudio, der später auch als VOD zum Abruf bereitgestellt wird. Der Livestream mit Game Director Mikael 'Mixu' Kasurinen, Hauptdarstellerin Courtney Hope (Quantum Break, 'Reich und Schön'), Communications Director Thomas Puha sowie der Control-Community-Managerin Vida Starcevic als Moderatorin bietet eine ausführliche Besprechung des Welt-Trailers und zeigt, wie weit das Spiel seit seiner ersten Vorstellung im Rahmen der E3 2018 fortgeschritten ist. Darüber hinaus erhält die Community auch die Gelegenheit, im Chat Fragen zum Spiel zu stellen: twitch.tv/remedygames ."