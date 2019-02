Remedy Entertainment erlaubt einen ungewohnten Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Control . Im folgenden Video vergleichen die Finnen einen frühen Prototypen (Ende 2017) mit der Demo, die dann auf der E3 2018 gezeigt wurde. Das Videomaterial stammt aus Stream "Wrapping Up 2018" (Dezember 2018).Control ist ein Third-Person-Action-Adventure, das "Remedys typisches Gunplay" mit übernatürlichen Fähigkeiten kombiniert. Es spielt in einer sich stetig verändernden Welt, in der sich die vertraute Realität und das Seltsame und Unerklärliche gegenüberstehen. Control wird 2019 für PC (nur digital), PS4 und Xbox One erscheinen. Unsere Vorschau findet ihr hier Letztes aktuelles Video: World Trailer