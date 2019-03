Control: Ohne Schwierigkeitsgrade und Mikrotransaktionen, aber mit Downloadinhalten und Kubrick-Einfluss - 4Players.de

In Control von Remedy Entertainment wird es keine Mikrotransaktionen geben, aber Downloadinhalte seien geplant, sagte Mikael Kasurinnen in einem launigen Interview mit Game Informer . Er beantwortete zahlreiche Frage zu dem nicht-linearen Mystery-Thriller ( zu unserer Vorschau ) und sagte, dass die übermenschlichen Fähigkeiten der Hauptfigur (Jesse Faden) eine Abklingzeit hätten. Sie wird sich außerdem automatisch hinter Objekten in Deckung begeben, wenn sie sich diesen Objekten nähert. Einen Skilltree wird es geben und die Waffe wird sich aufwerten lassen. Munition sei nicht knapp sein. Zur Spiellänge wollte sich der Game Director nicht äußern, weil es zu sehr auf den Spielertyp ankommen würde. Auch auf die direkte Nachfrage reagierte er nicht.Man wird sich in Control Fernsehsendungen ansehen können - auf ähnlich kleinen Fernsehern wie in Alan Wake. Es gibt zwar Horror-Elemente, aber da die Hauptfigur sehr stark bzw. mächtig ist, werden diese Elemente zugleich entschärft. 70 bis 80 Prozent der Rätsel soll man direkt bei der ersten "Konfrontation" mit dem Puzzle lösen können. Andere Rätsel seien "eher vertrackt". Insgesamt würde man in dem Spiel den Einfluss von Stanley Kubrick erkennen können - vor allem die Vorliebe für klare Formen und Gestalten. Am Ende des Spiels sollen nicht alle Mysterien enthüllt werden.Es wird keinen New-Game-Plus-Modus geben und auch keine Schwierigkeitsgrade. Der Foto-Modus wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht zur Verfügung stehen, aber vielleicht später. Das Lieblingsfeature von Mikael Kasurinnen ist übrigens die Zerstörung, die man bei den Kämpfen in der Umgebung anrichten kann.Letztes aktuelles Video: World Trailer