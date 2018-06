Déraciné: PSVR-Abenteuer von Bloodborne-Schöpfer Hidetaka Miyazaki angekündigt - 4Players.de

Sony hat auf der E3 2018 ein neues Projekt von Dark-Souls - und Bloodborne -Schöpfer Hidetaka Miyazaki, From Software und Sony Japan vorgestellt, das noch in diesem Jahr exklusiv für PlayStation VR erscheinen soll. Masaaki Yamagiwa, Producer SIE Japan Studio, erklärt auf dem PlayStation Blog : "Déraciné ist ein brandneues Abenteuerspiel, das Japan Studio, From Software und Regisseur Hidetaka Miyazaki zum ersten Mal seit Bloodborne wieder zusammenbringt.Die Geschichte spielt in einem abgelegenen Internat, in dem sechs Kinder ruhig ihre Tage verbringen. In diese Umgebung erscheint ihr als eine unsichtbare Fee, die in einer Welt stillgestandener Zeit existiert. Im Laufe der Geschichte verschiebt sich die Zeit um euch herum und wirft euch manchmal sogar in die Vergangenheit.Unser Ziel bei der Entwicklung dieses Titels ist, die neueste VR-Technologie zu nutzen, um ein traditionelles Abenteuerspiel oder einen visuellen Roman zu schaffen, in dem der Spieler in eine stille Welt voller Geheimnisse eintaucht.Déracinés wichtigstes Element ist die Verbindung zwischen dem Spieler, einer unsichtbaren Fee, und den Kindern des Internats. Ihr erlebt sie mithilfe von fragmentiertem Storytelling, bei dem ihr als Spieler Ereignisse aus verstreuten Story-Elementen und gefrorener Zeit zusammenfügt. All dies kommt zu einer einnehmenden, emotionalen Erzählung zusammen."