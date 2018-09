Déraciné: Spiel der Dark-Souls-Macher hat ein Release-Datum - 4Players.de

From Software zeigt im aktuellen Trailer zum erst auf der diesjährigen E3 vorgestellten VR-Abenteuer Déraciné neben stimmungsvollen Spielszenen auch erstmals ein Release-Datum. Das Spiel der Dark-Souls-Macher soll bereits am 6. November für PSVR erscheinen.Für Déraciné zeichnet Souls-Kreativkopf Hidetaka Miyazaki höchstpersönlich verantwortlich. From Software kooperiert mit Sonys Japan Studio, die Geschichte dreht sich um ein entlegenes Internat, in dem der Spieler als Fee umherstreift. Auch Zeitreise soll bei Déraciné eine Rolle spielen.Der Titel soll traditionelle Erzählspiele, visual Novels und VR zusammenbringen.Letztes aktuelles Video: Release-Trailer-Date