Satisfactory: Videos: Der Auftakt und die erste automatisierte Produktionskette - 4Players.de

Die ersten Schritte auf dem Planeten, den es in Satisfactory auszubeuten gibt, könnt ihr euch im folgenden Video aus dem Alpha-Test-Wochenende anschauen. Nach dem Briefing von FICSIT und dem Touchdown auf der Oberfläche wird zunächst die Landekapsel recycelt, um daraus später die Minibasis zu bauen. Danach wird nach Eisenerz gesucht, ein wildes Tier bekämpft und die Produktion manuell aufgenommen, bevor die ersten Schritte zur Automatisierung der Produktion in Angriff genommen werden - schließlich müssen massenhaft Eisenplatten und Co. her, damit die Basis erweitert werden kann.Wie die Basis eine halbe Stunde später aussieht, zeigt das zweite Video. Hier läuft bereits die erste Produktionskette für Eisenplatten (Eisenerz -> Eisenbarren -> Eisenplatten) und danach wird die Produktion von Beton hochgezogen.