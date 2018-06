Vigor: "Survival-Multiplayer-Erfahrung" mit PvP-Fokus exklusiv für Xbox One - 4Players.de

Bohemia Interactive (Arma, DayZ) hat Vigor exklusiv für Xbox One angekündigt . Vigor wird als "Survival-Multiplayer-Erfahrung" mit PvP-Fokus (Spieler-gegen-Spieler) beschrieben. Angesiedelt ist das Spiel im Norwegen des Jahres 1991. Mitteleuropa ist nach einem Atomkrieg zerstört. Norwegen ist die letzte Zuflucht. Im Spiel soll es um den Überlebenskampf gehen - für acht bis 16 Spieler. Dabei sammelt man Ressourcen, verbessert den eigenen Unterschlupf und kämpft gegen andere Spieler.Vigor soll in diesem Jahr für "Gründer" (Premium-Produkt via Xbox Game Preview) an den Start gehen. 2019 soll es Free-to-play werden. Weitere Details stehen noch aus.