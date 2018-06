Super Mario Party: Minispiele über mehrere angrenzende Switch-Bildschirme möglich - 4Players.de

Nintendo hat in seinem Direct-Stream zur E3 2018 Super Mario Party für Nintendo Switch angekündigt. Erscheinungstermin ist der 5. Oktober 2018. Darin lassen sich allerlei Minispiele wie Stunt-Rennen auf einem Mini-Dreirad oder auch Bratpfannenduelle bestreiten. Dr Clou an der Sache ist laut Nintendo, dass sich in einigen Disziplinen mehrere Konsolen im Tablet-Modus aneinanderreihen lassen, so dass man z.B. mit Panzer über angrenzende Bildschirme düst.







In einem anderen Beispiel lehnten zwei Konsolen schräg mit ihrer Rückseite aneinander: So konnten sich die gegenüber sitzenden Spieler in einem Kanonenduell an einer Burg duellieren.