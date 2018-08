Daemon X Machina: Chef-Entwickler über Mecha-Action, Piloten und Bewegungsfreiheit - 4Players.de

Nintendo hat weitere Details zum Mecha-Actionspiel Daemon X Machina verraten. An Bord des Arsenal-Kampfanzugs müssen Spieler in diversen Missionen die Pläne ihrer Gegner vereiteln - und das alles in knallbunten Gefechten. Die Arsenals können sowohl in der Luft als auch am Boden frei kämpfen. Objekte in der Umgebung wie Autos oder Straßenschilder können als Nahkampfwaffen eingesetzt oder geworfen werden.Kenichiro Tsukuda erklärt gegenüber Nintendo Deutschland : "Daemon X Machina ist ein rasantes Actionspiel. Der Spieler übernimmt die Rolle eines 'Outers', eines Piloten, der sich an Bord seines Arsenal-Mechas packende Kämpfe liefert. Die Waffen des Arsenals können während Missionen und mitten im Kampf angepasst werden. Der Spieler hat die volle Kontrolle über den Arsenal, ob an Land oder in der Luft. Außerdem kann man Ausrüstungsgegenstände von Gegnern aufsammeln und in Echtzeit direkt ausrüsten. So kann der Spieler seine Taktik sofort an die Situation anpassen.Das Gameplay haben wir so gestaltet, dass jeder Spieler seinen ganz eigenen Kampfstil finden kann. Man kann neue Ausrüstungsgegenstände auf dem Schlachtfeld finden, in Echtzeit ausrüsten und so seine Taktik jederzeit frei ändern. Wir arbeiten auch daran, dass auch der Mecha selbst verstärkt und angepasst werden kann. So kann jeder so spielen, wie er möchte, ohne sich allein auf sein Geschick verlassen zu müssen. (...)Die Mechas im Spiel bewegen sich, indem sie die Bewegungen ihres Outer-Piloten verfolgen. Damit hängt die Stärke eines Mechas auch von den körperlichen Fähigkeiten des Outers ab. Für mich ist es wichtig, dass dieser Aspekt nicht nur Teil der Handlung ist, sondern sich auch im Gameplay widerspiegelt. Daher haben wir dafür gesorgt, dass Spieler viele verschiedene Waffen ausrüsten und so kämpfen können, wie sie möchten. Die Bewegungsfreiheit am Boden und in der Luft bietet ihnen dabei besonders viel Handlungsspielraum. Die Mechas haben auch noch viele weitere Fähigkeiten, aber das ist ein Thema für ein anderes Gespräch ..."Weitere Informationen zu der Handlung (Söldner mit ihren Arsenal-Mechas kämpfen gegen die KI) findet ihr hier . Auf der gamescom 2018 sollen weitere Aspekte aus Daemon X Machina vorgestellt werden. Das Actionspiel soll 2019 für Switch erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Ankuendigungs-Trailer