Daemon X Machina: Trailer gewährt neue Einblicke in die Mech-Action für Switch - 4Players.de

Nintendo und Marvelous haben auf der gamescom 2018 in Köln einen neuen Trailer zu Daemon X Machina veröffentlicht (siehe unten). Die rasante Mech-Action von Kenichiro Tsukuda (Armored-Core-Reihe) soll 2019 für Switch erscheinen.Zum Spiel selbst heißt es : "An Bord des Arsenal-Kampfanzugs müssen Spieler in diversen Missionen alles daran setzen, die Pläne ihrer Gegner zu vereiteln. Der Arsenal kann mit einer Reihe an Waffen ausgestattet werden, darunter auch Waffen, die bei gefallenen Gegnern gefunden wurden. Die Waffen lassen sich beliebig auswechseln und bieten dem Spieler so die Flexibilität, seine Strategie an jede Situation anzupassen."Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Teaser-Trailer