Super Smash Bros. Ultimate: Promi-Prügelfest mit 66 Charakteren auf Switch; Termin im Dezember - 4Players.de

Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch) Screenshot - Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Der Großteil der E3-Präsentation von Nintendo drehte sich um Super Smash Bros. Ultimate für Nintendo Switch. Es wird am 7. Dezember 2018 erscheinen und alle Kämpfer umfassen, die bisher in Super-Smash-Bros.-Titeln (auch in den Erweiterungen) enthalten waren. Neu (neben den Inklingen; mit Tinte eingekleckste Gegner nehmen mehr Schaden durch Angriffe) ist Bösewicht Ridley aus der Metroid-Reihe. Insgesamt sind es 66 Charaktere. Des Weiteren wollen die Entwickler die Art und Weise verändern bzw. überarbeiten, wie man neue Charaktere freischaltet. So startet man mit einem kleinen Roster und schaltet sukzessive neue Kämpfer frei."Super Smash Bros. Ultimate verbindet eine Vielzahl an Arenen und Items mit Spielmechaniken, die sowohl Einsteigern als auch hartgesottenen Fans der Serie jede Menge Spielspaß bieten", heißt es von Nintendo. Abgesehen davon, dass 8-Spieler-Matches geboten werden, soll jeder Ultra-Smash kurz und knackig ausfallen, damit die Action sofort weitergehen kann.Super Smash Bros. Ultimate unterstützt eine Reihe von Controllern, darunter den GameCube-Controller (und zwar sowohl das Original- als auch ein eigens neu entworfenes Modell) als auch die Joy-Con und den Nintendo Switch Pro Controller. Alle amiibo-Figuren der Super Smash Bros.-Collection sind mit dem Spiel kompatibel. Auch amiibo-Figuren der Kämpfer anderer amiibo-Reihen können verwendet werden. Entwickelt wird der Titel unter der Regie von Masahiro Sakurai von Nintendo, Sora Ltd. und Bandai Namco.