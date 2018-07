Super Smash Bros. Ultimate: Gamecube-Vorgänger "Melee" war laut Sakurai auf Dauer frustrierend für Einsteiger - 4Players.de

Der Titel habe harte Anforderungen gestellt, so dass er sogar von Spielern erfahren habe, die durch ihre wilden Fingerbewegungen am Controller Sehnenentzündungen bekommen haben. Als Sakurai gefragt wurde, warum Nintendo nicht die gleichen eSports-Ambitionen hege wie etwa Street Fighter, antwortete er, dass sich das Spielen um Geldpreise nicht mit Nintendos Philosophie decke, was ein Spiel sein sollte.



"Ich sage keineswegs, dass Street Fighter scheitert [indem es sich voll auf kompetitives Spielen konzentriert], aber ich persönlich denke, dass jegliche Spiele mit Command-Inputs knifflig sind. Deren Schöpfer versuchen, sich Leute heranzuziehen, die das beherrschen. Das übertrumpft aber kein Spiel, in dem man nur einen Knopf drückt, um einen Special-Move zu starten. Ich denke, das schafft einen leichten Einstieg für eine Menge Leute".



Super Smash Bros. Ultimate soll am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch erscheinen.

