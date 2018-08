Super Smash Bros. Ultimate: Zahlenrekorde, Castlevania-Figuren und Infos aus der Nintendo Direct - 4Players.de

In der heutigen Nintendo Direct ist Entwicklungsleiter Masahiro Sakurai unter anderem darauf eingegangen, welche Echo-Fighter im Prügelspiel Super Smash Bros. Ultimate auftreten, das sich bei Bandai Namco/Sora in der Entwicklung befindet. Chrom und Dark Samus bzw. Simon und Richter Belmont unterscheiden sich nur in Details von ihren Vorbildern.

Simons Peitsche soll sich relativ frei bewegen lassen und macht seine langsame Bedienung offenbar mit einer ordentlichen Reichweite wett. Zudem kommen bei ihm u.a. Axt, Kreuz und Weihwasser zum Einsatz, während sich im Hintergrund Bosse der Serie herumtreiben. Ebenfalls dabei ist King K. Rool aus dem Donkey-Kong-Universum. Neue Rekorde stellt der Umfang auf: So werden 103 Stages geboten (auf Wii U waren es inkl. DLCs noch 56 Stück) und es soll über 800 Musikstücke geben (über 900, wenn man kurze Stücke wie Fanfaren mitzählt). Je nach Stage lässt sich offenbar ein üppiges Programm an Musik aus der jeweiligen Serie aussuchen, wobei die Auswahl freier als früher ablaufen soll. Wer möchte, kann im Musikmenü auch den Bildschirm ausschalten, um die Switch als (wuchtigen) Musikplayer in der Tasche zu nutzen.Neben den Einstellungsmöglichkeiten der Regelsets (z.B. Sudden Death mit 300% Schaden und schrumpfendem Spielfeld) wurde auch auf Ultra-Smashes eingegangen, die sich über Zeit aufladen. Die gewachsene Zahl an Modi umfasst etwa Squad Smash mit drei gegen drei oder fünf gegen fünf Spielern. Im Turnier für bis zu 32 Teilnehmer lässt sich die Krieger-Auswahl begrenzen, um Spieler zur Wahl unterschiedlicher Figuren zu zwingen - so dass vielseitig begabte Serienfans einen Vorteil bekommen.Das Training (neuerdings mit Anzeige der Flugbahnen bei unterschiedlichen Schadenswerten) sowie der klassische Modus kamen ebenfalls zur Sprache. In Letzterem erwartet jeden Kämpfer eine maßgeschneiderte Kampagne aus Gegnern und Stages. Mittlerweile ist auch Nintendos Pressemitteilung eingetrudelt, welche die Details aus der Direct, erhältliche Editionen und Amiibos ausführlich erläutert: