Super Smash Bros. Ultimate: Charakter-Neuzugang Melinda und spezielles Switch-Bundle angekündigt - 4Players.de

Nintendo hat während seiner Direct-Präsentation am 14. September 2018 die Nintendo Switch Super Smash Bros. Ultimate-Edition angekündigt:Das Bundle aus Switch-Konsole und Super Smash Bros. Ultimate wird eine Station enthalten, die Kämpfer des Originalspiels zeigt, Joy-Con-Controller im Super-Smash-Bros.-Design und einen Download-Code, über den man das Party-Kampfspiel (zur Vorschau ) herunterladen und ab dem 7. Dezember spielen kann.Darüber hinaus hat man bekannt gegeben, dass Melinda alias Isabella aus Animal Crossing in den Ring steigen wird: "Assistentin des Bürgermeisters und einfach nur ein süßer Welpe zu sein, ist Melinda aus Animal Crossing nicht genug. Also nimmt sie sich eine Auszeit und verstärkt die Riege der spielbaren Kämpfer in Super Smash Bros. Ultimate."Letztes aktuelles Video: King K Rool-Enthuellung