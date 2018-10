Super Smash Bros. Ultimate: Nintendo-Direct-Präsentation für den 1. November angekündigt - 4Players.de

Nintendo hat die letzte Direct-Präsentation zu Super Smash Bros. Ultimate angekündigt. Die Präsentation wird am Donnerstag, den 1. November 2018, um 15:00 Uhr über die Nintendo-Direct-Website , den offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo DE oder die Super Smash Bros.- Facebook-Seite im Livestream übertragen. Das Video soll ungefähr 40 Minuten lang sein. Die "neuesten Infos" sollen von Director Masahiro Sakurai präsentiert werden.Vor einigen Tagen gab es noch Gerüchte aus einer ziemlich zwielichtigen Quelle (4chan) über das vermeintliche, vollständige Kämpferaufgebot. Neu entdeckt wurden Shadow the Hedgehog (Sonic the Hedgehog), Banjo-Kazooie, Isaac (Golden Sun), Ken (Street Fighter), Mach Rider, Geno (Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars) und Chorus Kids (Rhythm Heaven). Ob diese Neulinge letztendlich dazustoßen werden, bleibt abzuwarten.Super Smash Bros. Ultimate wird am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch erscheinen. Es wird 103 Stages und eine gigantische Kämpferriege umfassen ( zur Vorschau ).Letztes aktuelles Video: King K Rool-Enthüllung