Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai stellt Kämpfer wie Ken, Geister, DLC-Pläne und Abenteuer-Modus vor - 4Players.de

Der niemals alternde Masahiro Sakurai hat in der letzten Nintendo-Direct zu Super Smash Bros. Ultimate verkündet, dass Käufer sich auch auf die Kämpfer Fuegro aus Pokémon und Ryus Echo-Fighter Ken freuen können. Letzterer ist quasi auf dem Stand von Street Fighter 2 Turbo stehen geblieben und bringt dementsprechende Techniken mit. Als Helfer-Trophäen wurden u.a. der Steinblock aus Mario ("ÜRGH!!!") und ein eckiger Akira aus Virtua Fighter vorgestellt.



Jeder neu hinzugekommener Charakter soll einen Amiibo bekommen. Zum Start dabei sind laut Jeder neu hinzugekommener Charakter soll einen Amiibo bekommen. Zum Start dabei sind laut Polygon.com Ridley aus Metroid, Wolf aus Star Fox sowie ein Inkling. Am 15. Februar kommen King K. Rool (Donkey Kong) und die Ice Climbers hinzu. Später folgen Isabelle aus Animal Crossing, Ken aus Street Fighter, Young Link (Zelda), das Pokemon Pichu und Prinzessin Daisy. Als Vorbesteller-Bonus ist ein Amiibo der Piranha-Pflanze geplant, welche übrigens als vollwertiger Kämpfer mit schnellen Distanz-Attacken im Spiel herumturnt. Der Amiibo soll allerdings erst einige Monate nach dem Start des Spiels ausgeliefert werden.



Des Weiteren soll der Spirit-Modus noch mehr Figuren ins Spiel bringen, wenn auch nicht als klassische Athleten. Stattdessen erinnern diese Geister an eine Art Perks, von dem man mehrere Exemplare (mit vier Rängen) gleichzeitig in entsprechenden Slots ausrüsten darf (mit Vorschlägen vom Spiel) und die dem Spieler im Kampf entsprechende Fähigkeiten verleihen. Im Gegensatz zu Hilfe-Trophäen müssen sie nicht erst im Kampf herbeigerufen werden, sondern sind von Anfang an aktiv. Die Spirits lassen sich in Herausforderungen mit speziellen Aufgaben verdienen, in denen z.B. ein Ungetüm beschützt wird. Spirits sammeln Erfahrung und können mit Punkten gefüttert werden, zumal sie sich auch weiter entwickeln.









Der neue Abenteuer-Modus "World of Light" soll von den vergangenen Spielen unterscheiden. Statt sich auf eine ausufernde Geschichte zu konzentrieren, wird darin erklärt, wie der Spirit-Modus zustande kam. Nachdem fast sämtliche Krieger von mehreren Master-Hands erledigt wurden, muss offenbar Kirby es richten und sie aus ihrer besinnungslosen Geister-Form zurückholen. Auch Fähigkeitenbäume scheinen hierbei eine Rolle zu spielen.



Wem das Riesenaufgebot von 75 Kämpfern noch nicht genug ist, kann zusätzlich zum kostenpflichtigen DLC-Programm greifen. Einzelne Fighter-Packs mit jeweils einem Charakter, einer Stage und einem Musikstück werden nach und nach für je 5,99 Euro veröffentlicht. Das komplette Paket lässt sich im "Fighter Pass" für 24,99 Euro erwerben.