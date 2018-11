Super Smash Bros. Ultimate: Video: Ausführlicher Überblick über das Spiel (auch in deutscher Sprache) - 4Players.de

Aktualisierung vom 24. November 2018, 10:25 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 20. November 2018, 18:18 Uhr:

Nintendo Deutschland hat nun auch eine übersetzte Version des über sieben Minuten langen Überblick-Videos zu Super Smash Bros. veröffentlicht. Die Vorstellung des Prügelspiels übernimmt diesmal nicht "The Announcer". Super Smash Bros. Ultimate wird am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch erscheinen.Nintendo of America hat einen über sieben Minuten langen Trailer zu Super Smash Bros. Ultimate für Switch veröffentlicht, der einen umfangreichen Überblick über das kunterbunte Prügelspiel gibt. Zunächst wird das grundlegende Spielkonzept vorgestellt, danach geht es um Charaktere, Arenen, Gegenstände (55 Pokémon) und die Veränderungen der Kampfarenen, bevor dann die Spielmodi präsentiert werden - vor allem die Spirits werden ausführlicher gezeigt. Abschließend werden die Mehrspieler-Möglichkeiten und die amiibos angesprochen. Kommentiert wird das Geschehen von "The Announcer".Super Smash Bros. Ultimate wird am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch erscheinen und eine gigantische Kämpferriege umfassen ( zur Vorschau ).