Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai verrät, wie enthaltene Charaktere ausgesucht wurden - 4Players.de

Es kann von Vorteil sein, mit alten Bekannten zusammenzuarbeiten: Das erklärte zumindest Masahiro Sakurai, der in einem Gespräch mit Gameinformer.com erklärte, wie die Auswahl der spielbaren Kämpfer aus Super Smash Bros. Ultimate entschieden wurde. Ein wichtige Voraussetzung sei gewesen, dass er ohnehin mit dem gleichen Team zusammengearbeit habe, welches auch die Serienteile für Wii U und 3DS geschaffen habe.Daher habe er das Wagnis starten können, sämtliche spielbare Figuren der Vorgänger einzubauen. Dies sei natürlich trotzdem eine Herausfoderung gewesen; so habe man aber diesen Traum erfüllen können, dass kein Spieler auf einen alten Lieblings-Charakter verzichten muss. Er habe allerdings gelernt, dass - so sehr man dich auch anstrengt - und so viele Kämpfer man auch einbaut - es trotzdem immer Leute gebe, die sich hinterher enttäuscht fühlten.Die Wahl der Charaktere finde schon in einer sehr frühen Planungsphase statt. Danach füge das Team keine weiteren Kämpfer hinzu und entferne auch keine mehr. "Unsere Entscheidung basiert u.a. auf den Ergebnissen der Smash-Umfrage; außerdem balancieren wir die Sache aus, so dass es unterschiedliche Kämpfertypen gibt (...) wir wussten, dass ein Pokémon-Spiel kommt, also haben wir absichtlich einen Platz dafür offen gehalten. Und wir haben entscheiden, welchen Charakter wir kreieren sollten, nachdem wir mehr infos über den Titel bekommen hatten." Die Piranha-Pflanze sei schlicht eine Figur, die jeder gut kenne. Sie ist übrigens als Vorbesteller-Bonus erhältlich. Super Smash Bros. Ultimate wird am 7. Dezember 2018 für Nintendo Switch erscheinen ( zur Vorschau ).