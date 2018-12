Super Smash Bros. Ultimate: Isabelle-Glitch ermöglicht Massenansturm von Waluigis, bösen Zelda-Monden & Co. - 4Players.de

Der Redditer TheAfroJow ist in Bandai Namcos Prügelspiel Super Smash Bros. Ultimate auf einen äußerst lustigen Glitch gestoßen: Wenn in Version 1.20 zwei Isabelles gleichzeitig nach einer Helfertrophäe angeln, werden beinahe endlos viele Hilfs-Krieger herbeigerufen, was er in zwei entsprechenden Videos demonstriert. Wichtig bei der Ausführung ist offenbar, dass man den richtigen Frame erwischt.