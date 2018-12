Super Smash Bros. Ultimate: Verkaufsrekord auf einer TV-Konsole von Nintendo in Europa und Deutschland - 4Players.de

diggaloo schrieb am 18.12.2018 um 23:03 Uhr

Wundert mich gar nicht, da die Spieleauswahl an großen und vor allem neuen Titeln auf der Switch leider noch eher mau ist. Dazu der extreme monatelange Hype.

Auch ich habe es gekauft, allerdings fesselt es mich nicht wirklich. Es ist ein gutes Spiel, vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe. Habe so das Gefühl, dass es relativ schnell in der Ecke liegen wird, wenn ich alle Charaktere freigeschaltet habe.