Hyper Sports R: Konami kündigt neues Sportspiel für Switch an - 4Players.de

Schnelles Spiel: Bis zu vier Spieler liefern sich ohne viel Vorbereitungszeit spannende Wettkämpfe

Kampagne: Einzelspielermodus mit Story-Elementen und Teamaufbau.

Konami hat im Rahmen der E3 2018 das Sportspiel Hyper Sports R für Nintendo Switch angekündigt . Darin tritt man in Einzel- und Mannschaftsherausforderungen an, um sein Team zum Erfolg zu führen. Weiter heißt es: "In HYPER SPORTS R stehen dem Spieler mehr als 20 verschiedene Charaktere zur Verfügung, die sich für die abwechslungsreichen Wettkämpfe gezielt verbessern lassen. Auf die Athleten warten klassische Disziplinen der Leichtathletik, Beach Volleyball, Schwimmen und vieles mehr.HYPER SPORTS R liefert zudem folgende Spielmodi:Die maximal vier Spieler können wahlweise auf eine Steuerung über die Joy-Cons zurückgreifen oder verwenden im 'Schnelles Spiel'-Modus die Motion Controls für ein intuitiveres Spielgefühl." Weitere Details zu Sportarten, Spielmodi, Storyline und Veröffentlichungsdatum sollen bald bekannt gegeben werden.