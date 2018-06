Scythe: Digital Edition: Adaption des Brettspiels bei Steam im Early Access - 4Players.de

Screenshot - Scythe: Digital Edition (PC) Screenshot - Scythe: Digital Edition (PC) Screenshot - Scythe: Digital Edition (PC) Screenshot - Scythe: Digital Edition (PC) Screenshot - Scythe: Digital Edition (PC) Screenshot - Scythe: Digital Edition (PC) Screenshot - Scythe: Digital Edition (PC) Screenshot - Scythe: Digital Edition (PC)

Asmodee Digital hat die digitale Adaption des Bettspiels Scythe (von Stonemaier Games) in den Early Access auf Steam geschickt. Die Umsetzung stammt von The Knights of Unity und kostet aktuell 19,99 Euro für PC und Mac."Das Dieselpunk-Kunstwerk des Originalkünstlers, Jakub Rozalski, verschmilzt mit dem digitalen Interface, um Scythe für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen und dabei das charakteristische Aussehen des Brettspiels beizubehalten", schreibt der Publisher.Scythe ist ein asymmetrisches, kompetitives Brettspiel, das in einer alternativen 20er-Jahre-Welt spielt. In Scythe repräsentiert jeder Spieler einen gefallenen Anführer, der versucht, seine Ehre wiederherzustellen und seine Fraktion in Osteuropa an die Macht zu bringen. Spieler können Territorien erobern, neue Rekruten und Dorfbewohner für sich gewinnen, Ressourcen ernten, Strukturen bauen und monströse Mechs aktivieren."Die Digital Edition von Scythe stellt eine KI vor, die die Automatas ablöst und die Besonderheiten der einzelnen Fraktionen ausschöpft. Gleichzeitig werden die Buchhaltungsaufgaben optimiert. So bleibt das bekannte Scythe-Gameplay in der digitalen Version erhalten und wird gleichzeitig für Neueinsteiger zugänglich gemacht. Zu den weiteren neuen Funktionen gehören eine speziell entwickelte Benutzeroberfläche, ein Ingame-Chat und Lobby-Systeme.""Seit wir Scythe 2016 weltweit auf den Markt gebracht haben, haben Fans uns gebeten, eine digitale Version zu erstellen. Wir waren begeistert, als The Knights of Unity mit Asmodee Digital eine Partnerschaft einging", sagt Jamey Stegmaier, Scythe Designer und Herausgeber bei Stonemaier Games. "Es war eine Freude zu sehen, wie die Knights und Asmodee Digital ihre Kräfte gebündelt haben, um die Vision des Spiels beizubehalten und sich gleichzeitig an die Einschränkungen und Vorzüge des digitalen Formats anzupassen."Die physische Brettspiel-Ausgabe von Scythe wurde im August 2016 veröffentlicht. Unseren Test des Brettspiels findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer