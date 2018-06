Astro Bot Rescue Mission: Putzige Sony-Roboter bekommen eigenes Jump'n'Run für PSVR - 4Players.de

Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR) Screenshot - Astro Bot Rescue Mission (PlayStationVR)

Manch einer dürfte sich gefragt haben, warum die putzigen Roboter aus Sonys PSVR-Demos kein vollwertiges Abenteuer bekommen. Mittlerweile arbeitet Sonys Japan-Studio aber tatsächlich am 3D-Jump'n'Run Astro Bot Rescue Mission , zu dem es auf der E3 frische Bilder zu sehen gab. Als Captain der Astro Bots begibt man sich auf eine Rettungsmission nach verstreuten Untergebenen.Die Reise führt über Flüsse und Schluchten, in Lava-Tempel, in die See, auf Bohnenranken und an andere bunte Orte. Ein Erscheinungstermin steht noch nicht fest.Letztes aktuelles Video: E3 2018 Ankuendigungs-Trailer