Astro Bot Rescue Mission: Plattformer für PlayStation VR erscheint Anfang Oktober - 4Players.de

Sony Interactive Entertainment wird das Jump'n'Run Astro Bot Rescue Mission (von SIE Japan Studio) am 4. Oktober 2018 exklusiv für PlayStation VR veröffentlichen. Der Virtual-Reality-Titel wird als physische Blu-ray im Handel und digital via Download über den offiziellen PlayStation Store zur Verfügung stehen. Ein Preis wurde nicht genannt. Vorbestellungen sind in Kürze möglich (Boni: Astro-Bot-Avatare, dynamisches Design und Soundtrack).Als Captain der Astro Bots begibt man sich auf eine Rettungsmission nach verstreuten Untergebenen. Insgesamt 26 Levels sind geplant. "Mit gewaltigen und überdimensionierten Bossen, einer präzisen Steuerung und der abwechslungsreichen Mischung aus Herausforderung und Humor hebt Astro Bot Rescue Mission das Plattform-Genre mit 360-Grad-VR-Gameplay auf eine neue Stufe", schreibt Sony.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer