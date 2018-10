Astro Bot Rescue Mission: Making-of in Videoform erklärt die Anfänge des spaßigen VR-Plattformers - 4Players.de

Vor kurzem haben ASOBI! Team und Sony Japan Studio den extrem gelungenen PSVR-Plattformer Astro Bot Rescue Mission veröffentlicht ( zum Test ). Vorher haben sie allerdings bereits mit Demos für PS4 und PSVR experiemntiert (siehe The Playroom und The Playroom VR ), in denen die Knuddel-Roboter herumtollten. Ein Video-Blick hinter die Kulissen erklärt, wie es zum aktuellen Spiel kam und wie man die Konzepte erweitert hat.