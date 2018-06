Zug um Zug: Asmodee kündigt digitales Brettspiel für PlayLink/PS4 an - 4Players.de

Zug um Zug

„Digitale Brettspiele passen wunderbar zu Sony PlayLink und bringen traditionelle Brettspiel-Abende jetzt für PS4-Spieler auf die Konsole”, erklärt Philippe Dao, Chief Commercial & Marketing Officer bei Asmodee Digital. „Wenn das Spiel auf einem Smartphone-Screen erscheint, können die Spieler ihre Hände verstecken und so ihren nächsten Zug planen, ohne dass ihre Mitspieler dies beobachten können. Durch PlayLink können wir die Tradition der Brettspiel-Abende neu aufleben lassen und zugleich die Vorteile digitalen Gameplays beibehalten. Es ist uns eine Ehre, hierbei mit Sony zusammenzuarbeiten und wir freuen uns darauf, „Zug um Zug“ mit PlayStation 4-Spielern teilen zu können.“











Letztes aktuelles Video: PlayLink-Trailer



Letztes aktuelles Video: PlayLink-Trailer

Hier ein Einblick in die bereits erhältliche Version für iOS und Android:

Asmodee Digital und Sony Interactive Entertainment schließen sich zusammen, um das Brettspiel(Ticket to Ride) in diesem Jahr auf PlayStation 4 zu bringen. Da es Teil der PlayLink-Reihe wird, lässt sich das Spiel mit Smartphones (vermutlich Android und iOS) steuern. Die Pressemitteilung erläutert:Im März hat Asmodee Digital in Zusammenarbeit mit Experiment 7 Catan VR veröffentlicht und damit erstmals digitale Brettspiele auf VR-Systeme gebracht. Im April kündigten sie ein neues RPG an, das in den Lovecraftian Mansions des Madness-Universums spielt. Mit der PlayStation 4-Version von „Zug um Zug“ durch PlayLink setzt Asmodee Digital seine Vision fort, digitale Brettspiel-Erlebnisse zu schaffen und diese um neue Spieler und auf neue Plattformen zu erweitern."