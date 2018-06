Salary Man Escape: Dem Arbeitstrott entfliehen in einem Puzzle-Spiel für PSVR - 4Players.de

Manch einen lässt der Büroalltag auch zu Hause nicht los - für diese Spielernaturen hat Oasis Games Ltd. den PSVR-Titel Salary Man Escape entwickelt. Laut roadtovr.com erscheint das Puzzlespiel am 26. Juni als Download im PSN-Store. Mit Hilfe des Move-Controllers oder einem Dual-Shock-Controller manipuliert man Hindernisse im Weg eines Büroangestellten, um ihn schließlich nach 78 Levels in die Freiheit zu geleiten.Der monochromatische Grafikstil wird passend zum Thema von einem fahrstuhlartig relaxten Easy-Listening-Soundtrack begleitet, der vor allem Vaporwave-Fans gefallen dürfte.